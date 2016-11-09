Трампа отделяют шесть голосов от победы на выборах президента США

Согласно последним подсчетам The New York Times, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заручился поддержкой 264-х выборщиков, в то время как для победы необходимы голоса 270 выборщиков. Между тем кандидат от демократов Хиллари Клинтон набирает 215 голосов.

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Как сообщает Associated Press, Трамп одержал победу в ключевом штате Пенсильвания, одном из немногих, где исход борьбы был неясен. В Пенсильвании на кону стояли голоса 20 выборщиков.