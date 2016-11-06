В Италии демонстрация против референдума переросла в столкновения, есть раненые
Противники проведения в Италии референдума о внесении изменений в конституцию вступили во Флоренции в столкновения с полицией. В стражей порядка полетели дымовые шашки и бутылки. Трое полицейских получили травмы.
Демонстрация во Флоренции против проведения в Италии референдума о внесении изменений в конституцию переросла в массовые столкновения с полицией.
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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежедневную римскую газету Il Messaggero, в стражей порядка полетели дымовые шашки, булыжники и бутылки. После чего несколько сотен противников правительственной инициативы попытались прорвать полицейский кордон, отделявший их от места проведения съезда Демократической партии под председательством Маттео Ренци.
В результате трое сотрудников полиции получили травмы.
Мэр Флоренции Дарио Нарделла осудил применение митингующими насилия, назвав их действия "мелочными и позорными".
Законопроект о внесении изменений в конституцию был предложен правительством Ренци еще два года назад. В 2016 году его одобрили обе палаты парламента. 4 декабря по данному вопросу должен пройти общенациональный референдум. Власти называют данный законопроект шагом на пути к "более управляемой и сильной Италии". Документ предполагает ограничение полномочий верхней палаты - сената - и региональных правительств. Критики законопроекта утверждают, что он представляет собой посягательство на демократические нормы.