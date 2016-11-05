В Румынии столкнулись почти 30 автомобилей: есть жертвы (фото, видео)
19:22, 05 ноября 2016Мир
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Масштабное ДТП произошло в связи с плохой видимостью на дороге из-за тумана.
Всего в ДТП попало 29 авто / фото digi24
В Румынии из-за тумана произошла масштабная авария в которой столкнулись 29 автомобилей. ДТП произошло на Солнечной автомагистрали - на 67-м километре от города Констанца.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ.
Трое человек погибли в результате ДТП / фото digi24
В результате аварии погибло трое человек, 57 – получили травмы.
Отмечается, что на месте аварии работают около 100 спасателей и 20 карет скорой помощи.
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На месте аварии работают около 100 спасателей / фото digi24
В полиции сообщили, что на момент аварии видимость на дороге была не более 20 метров.
Кроме того, местные СМИ также сообщают, что прокуратура открыла уголовное дело.
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