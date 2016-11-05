В Румынии столкнулись почти 30 автомобилей: есть жертвы (фото, видео)

В Румынии из-за тумана произошла масштабная авария в которой столкнулись 29 автомобилей. ДТП произошло на Солнечной автомагистрали - на 67-м километре от города Констанца.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ.

В результате аварии погибло трое человек, 57 – получили травмы.

Отмечается, что на месте аварии работают около 100 спасателей и 20 карет скорой помощи.

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В полиции сообщили, что на момент аварии видимость на дороге была не более 20 метров.

Кроме того, местные СМИ также сообщают, что прокуратура открыла уголовное дело.