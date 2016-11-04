Обстрел российского вертолета в Сирии: появилось видео

08:19, 04 ноября 2016
Мир
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В сети появилось видео якобы обстрела российского вертолета, совершившего вынужденную посадку в Сирии.

Скриншот видео

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте WarNews24_7, специализирующемся на новостях из горячих точек.

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На кадрах ролика видно два вертолета, один из которых взлетает. После взлета одного воздушного судна, в другое попадает снаряд. Происходит взрыв и начинается пожар.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны РФ, 3 ноября при выполнении полета по доставке гуманитарной помощи в 40 км от Пальмиры совершил вынужденную посадку вертолет ВКС России.

Место приземления вертолета подверглось минометному обстрелу, машина повреждена, экипаж не пострадал и доставлен на авиабазу Хмеймим.

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