Минобороны РФ подтвердило обстрел своего вертолета в Сирии
21:42, 03 ноября 2016Мир
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В четверг при выполнении полета по доставке гуманитарной помощи в 40 км от Пальмиры совершил вынужденную посадку вертолет ВКС России.
Российский fэкипаж не пострадал и доставлен на авиабазу Хмеймим / unction.mil.ru
По данным Минобороны РФ, место приземления вертолета подверглось минометному обстрелу, машина повреждена, экипаж не пострадал и доставлен на авиабазу Хмеймим, сообщает ТАСС.
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Как сообщал УНИАН, ранее боевики "Исламского государства" заявили, что сбили в сирийской провинции Хомс российский вертолет.
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