Минобороны РФ подтвердило обстрел своего вертолета в Сирии

В четверг при выполнении полета по доставке гуманитарной помощи в 40 км от Пальмиры совершил вынужденную посадку вертолет ВКС России.

По данным Минобороны РФ, место приземления вертолета подверглось минометному обстрелу, машина повреждена, экипаж не пострадал и доставлен на авиабазу Хмеймим, сообщает ТАСС. Читайте такжеПод Дамаском упал военный самолет Как сообщал УНИАН, ранее боевики "Исламского государства" заявили, что сбили в сирийской провинции Хомс российский вертолет.

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