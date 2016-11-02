Большинство убийств не раскрываются: в ОБСЕ призвали прекратить безнаказанность преступлений против журналистов

Страны-участницы ОБСЕ накануне Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов призвали активизировать свои расследование, выявить и привлечь к ответственности тех, кто совершает преступления против журналистов.

Такое заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович обнародован на сайте ОБСЕ.

Она подчеркнула, что чиновникам не удается принять меры для сокращения нападений на журналистов.

"Печальный факт, что девять из каждых десяти убийств журналистов никогда не раскрываются и что подавляющее большинство физических нападений на журналистов не расследуются. Эти статистические данные показывают, что в одиночку мы не можем отказаться и сдаться в борьбе за безопасность журналистов и свободу СМИ", – подчеркнула она.

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Кроме того, в заявлении также обнародованы имена погибших журналистов, убийства которых до сих пор не раскрыты.

"Суровой риторики недостаточно, много государств-участников должны превратить слова в конкретные дела и конкретные действия", – подчеркнула она.

Напомним, за последние десять лет в мире погибло 700 журналистов. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и призвал почтить память представителей СМИ, которые были убиты при исполнении служебного долга.

В ООН призвали гарантировать журналистам право говорить правду власть имущим.