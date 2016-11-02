Журналист рассказал о зачистках боевиков "ДНР" в оккупированной Горловке

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Горловке сегодня вновь чистят своих, сильно разбогатевших за эти два года. У начальника ГАИ Дмитрия Тува в результате обыска найдено немало оружия, денег, поддельных документов. С его ведома в Ростов вывозились ворованные фуры, оставленные предпринимателями, выехавшими в другие города Украины", - говорится в его сообщении.

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Также журналист утверждает, что начальник МРЭО Денис Немыткин находится в реанимации, после разговора с "МГБ ДНР" отказали легкие.

"Вот что бывает с предателями. Свои их тоже в расход", - подытожил Билинский.

Ранее заместитель министра по временно оккупированным территориям Георгий Тука заявлял, что после смерти "Моторолы" в руководстве "ДНР" могут начаться чистки.