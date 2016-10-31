Увидел "знаковое событие": Путин поручил разработать закон о российской нации

Об этом сообщает "Газета.Ru".

Путин отнес к вещам, "которые точно нужно реализовывать", предложение о создании закона "О российской нации".

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По словам президента РФ, для этого необходимо переработать стратегию государственной национальной политики.

Также Путин одобрил проведение в России "года единства российской нации".

"Год единства российской" нации стал бы "знаковым консолидирующим событием, которое коснулось бы практически каждого этноса, каждого народа, который проживает в России", - цитирует Путина РИА Новости.