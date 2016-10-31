Увидел "знаковое событие": Путин поручил разработать закон о российской нации
21:37, 31 октября 2016Мир
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Президент России Владимир Путин одобрил идею создания закона "о российской нации", а также проведения "года единства российской нации".
Владимир Путин, президент РФ / REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru".
Путин отнес к вещам, "которые точно нужно реализовывать", предложение о создании закона "О российской нации".
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По словам президента РФ, для этого необходимо переработать стратегию государственной национальной политики.
Также Путин одобрил проведение в России "года единства российской нации".
"Год единства российской" нации стал бы "знаковым консолидирующим событием, которое коснулось бы практически каждого этноса, каждого народа, который проживает в России", - цитирует Путина РИА Новости.
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