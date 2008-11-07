Берлускони перепало от итальянской оппозиции за «загорелого» Обаму

Итальянского премьера Сильвио БЕРЛУСКОНИ критикуют за его комментарии относительно новоизбранного Президента США Барака ОБАМЫ.

Как сообщает Би-Би-Си, С.Берлускони, который поздравил Б.Обаму с победой на выборах, среди его главных качеств назвал молодость, хорошую внешность и загар.

С.Берлускони говорил в России на общей пресс-конференции с российским Президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВИМ.

"Я сказал Президенту МЕДВЕДЕВУ, что ОБАМА имеет все для того, чтобы с ним поладить, потому что он молод, красив и даже загоревший. Таким образом я думаю, что это приведет к плодотворному сотрудничеству", - сказал итальянский премьер.

Оппозиция в Италии заявляет, что комментарии С.Берлускони в худшем случае были расистскими, а в лучшем - недипломатичными.

Однако С.Берлускони отмел критику, отмечая, что те, кто с ним не соглашаются, являются “недоумками без чувства юмора”.