В центральной Италии произошло новое мощное землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США, пишет российская служба «Би-би-си».

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

Эпицентр землетрясения находится к юго-востоку от Перуджи.

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Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам без крайней необходимости временно воздержаться от поездок в центральные регионы Италии, где недавно прошли землетрясения. В министерстве отметили, что во время землетрясения необходимо придерживаться определенных правил безопасности, в частности, держаться подальше от предметов, которые могут упасть и травмировать, не пользоваться лифтами и тому подобное.

26 октября в центральной Италии произошло сильное землетрясение. В небольших городах в результате землетрясения произошли значительные разрушения.