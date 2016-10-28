Премьер Нидерландов попытается в ближайшие дни убедить оппозицию поддержать ассоциацию с Украиной

Как сообщают нидерландские СМИ, об этом Рютте сказал сегодня на своей еженедельной пресс-конференции.

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По данным медиа, пока премьер пытается найти поддержку в Сенате, где правительство не имеет большинства. Он хочет найти решение, которое бы учло позицию тех, кто голосовал против ратификации соглашения на референдуме в апреле.

Рютте считает крайне важным, чтобы Соглашение об ассоциации Украина-ЕС было ратифицировано.

«Это имеет значительное влияние на стабильность в Европе», - подчеркнул он.

Рютте надеется в ближайшие дни убедить оппозицию поддержать Соглашение.

Кроме того, премьер Нидерландов на пресс-конференции указал на бомбежки российскими самолетами сирийского города Алеппо.

«Европа должна действовать единым фронтом против такой агрессии», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений по поводу дальнейших действий после референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

22 сентября премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на остальные 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.