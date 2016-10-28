Военные самолеты России и США пролетели на опасно близком расстоянии в Сирии - CNN

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на CNN.

Генерал-лейтенант утверждает, что российский самолет пролетел в пределах 800 метров от американского самолета.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Путин по время закрытого заседания, узнав о пролете российского самолета рядом с американским кораблем в Черном море, раскритиковал этот инцидент. Некоторые участники заседания сказали, что США «заслужили это», в ответ на это Путин спросил «Вы что, с ума сошли?». О каком именно событии идет речь, источники агентства не уточнили.

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Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать информацию о реакции Путина на действия российских военных.

По словам Пескова, закрытые совещания проводятся для того, чтобы в свободном режиме обмениваться там мнениями по актуальным вопросам. Путин, заверил его пресс-секретарь, не является сторонником нагнетания напряженности.