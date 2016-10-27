"Единственный, кто поддержал": Путин перечеркнул заявления Кремля по вооруженной миссии ОБСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе заседания клуба «Валдай».

«Президент Порошенко выступил с инициативой о так называемой миссии во время проведения будущих возможных выборов на Донбассе, в Донецке и Луганске. Я единственный, кто его поддержал. Просто я не называю это полицейской миссией в силу того, что все остальные участники процесса возражают», - сказал Путин.

По его словам, другие участники переговоров возражают, потому что ОБСЕ никогда подобного не делала и не имеет опыта, людей и практики осуществления полицейских миссий.

Он добавил, что Россия называет это не полицейской миссией, а возможностью для тех, кто будет обеспечивать выборы, находиться там с табельным стрелковым оружием.

Путин подчеркнул, что все, кто против этого предложения, указывает на то, что это может «кого-то спровоцировать», а сила наблюдателей ОБСЕ не в оружии, а в том, что они представляют общепризнанную солидную международную организацию.

Читайте такжеВзгляд из другой реальности: у Лаврова уже неделю доносят "ясность" разговора Путина о вооруженной миссии ОБСЕ

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений. Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Читайте такжеВыборы в США: Порошенко предрек поражение кандидатов без заверений в поддержке Украины

20 октября в Кремле подтвердили согласие президента РФ Владимира Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса.

24 октября, в Кремле заявили, что главы стран «нормандского формата» в Берлине не обсуждали вопрос размещения вооруженной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украино-российской границы, а президент РФ Владимир Путин лишь дал «потенциальное согласие».