"Единственный, кто поддержал": Путин перечеркнул заявления Кремля по вооруженной миссии ОБСЕ
Президент России Владимир Путин заявил, что он единственный из «нормандской четверки» поддержал президента Украины Петра Порошенко по вопросу вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе заседания клуба «Валдай».
«Президент Порошенко выступил с инициативой о так называемой миссии во время проведения будущих возможных выборов на Донбассе, в Донецке и Луганске. Я единственный, кто его поддержал. Просто я не называю это полицейской миссией в силу того, что все остальные участники процесса возражают», - сказал Путин.
По его словам, другие участники переговоров возражают, потому что ОБСЕ никогда подобного не делала и не имеет опыта, людей и практики осуществления полицейских миссий.
Он добавил, что Россия называет это не полицейской миссией, а возможностью для тех, кто будет обеспечивать выборы, находиться там с табельным стрелковым оружием.
Путин подчеркнул, что все, кто против этого предложения, указывает на то, что это может «кого-то спровоцировать», а сила наблюдателей ОБСЕ не в оружии, а в том, что они представляют общепризнанную солидную международную организацию.
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Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.
На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений. Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.
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20 октября в Кремле подтвердили согласие президента РФ Владимира Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса.
24 октября, в Кремле заявили, что главы стран «нормандского формата» в Берлине не обсуждали вопрос размещения вооруженной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украино-российской границы, а президент РФ Владимир Путин лишь дал «потенциальное согласие».