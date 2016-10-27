"Флот смерти" РФ на пути в Сирию после отказа в Испании и Мальты дозаправляют с танкеров – ВВС

Военные корабли РФ по пути в Сирию дозаправляют с нефтяных танкеров недалеко от побережья Северной Африки, после того как запрос на дозаправку в Испании вызвал беспокойство в НАТО. Об этом со ссылкой на источники в военно-морских силах альянса пишет ВВС.

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Как сообщал УНИАН, 26 октября Россия отозвала запрос дозаправку на ударной авианосной группы в испанском порту Сеута после критики с стороны стран НАТО. В альянсе предостерегают, что направляющаяся в Средиземное море группировка военных кораблей РФ во главе с проблемным авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" может быть использована для ударов по мирному населению в Алеппо. В частности, об этом заявлял Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, 25 октября аналитический центр Atlantic Coucil в своей статье сообщил о вероятном движении до Балтийского моря двух военных кораблей России ("Зеленый Дол" и "Серпухов"), вооруженных крылатыми ракетами дальнего радиуса действия "Калибр", которые способны нести ядерный заряд. В августе они выпускали ракеты по Сирии из Средиземного моря.