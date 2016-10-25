РФ может использовать боевые корабли во главе с "Адмиралом Кузнецовым" для ударов по Алеппо – Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вторник в Брюсселе на пресс-конференции накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса.

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Указав на то, что каждая страна имеет право задействовать в международных водах такие боевые группы морских кораблей, как эти, Столтенберг сказал: «Боевая группа может быть использована, чтобы увеличить возможности России в боевых операциях в Сирии и нанести даже больше авиаударов по Алеппо. Это вызывает серьезный вопрос и беспокойство насчет российских обязательств работать над политическим решением конфликта в Сирии».

Генсек НАТО подчеркнул, что активизация авиаударов российскими самолетами ухудшит гуманитарную ситуацию в Алеппо.

«Мы призываем Россию сделать свой вклад в политическое решение ситуации, выполнить режим прекращения огня и прекратить бомбить Алеппо. Наше беспокойство заключается в том, что группа кораблей с «Кузнецовым» может быть использована как платформа для активизации авиаударов по гражданским в Алеппо», – подчеркнул Столтенберг.

Как известно, группа военных кораблей в составе единственного в российских вооруженных силах авианосца «Адмирал Кузнецов», атомного ракетного крейсера «Петр Великий», который является крупнейшим в мире боевым кораблем такого класса, двух противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» и кораблей сопровождения обошла Великобританию и сейчас направляется к Гибралтару. Это самая большая группа российских военных кораблей, которая появлялась у берегов Европы с 2014 года.