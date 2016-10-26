В Москве отреагировали на призыв исключить Россию из Совета ООН по правам человека
Призыв ряда гуманитарных организаций исключить Россию из Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Сирии не причинит ущерба позициям РФ в международных правозащитных структурах, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
"Убежден в том, что никакого вреда и ущерба для позиции, авторитета России, в том числе в международных правозащитных структурах, органах, не будет. Потому что мы оперируем фактами, но мы одновременно категорически против выступаем двойных стандартов. Это принципиальная позиция, и эта позиция пользуется весьма широкой поддержкой и пониманием в мире, в том числе в правозащитном сообществе", - цитирует Долгова ТАСС.
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Как известно, более 80 правозащитных и гуманитарных организаций призвали страны-члены ООН не допустить переизбрания России в Совет ООН по правам человека из-за ситуации в Сирии.
Организации подписали заявление накануне выборов в Совет ООН по правам человека, которые пройдут в Генеральной Ассамблее 28 октября.