В ПАСЕ пока не рассматривают изгнание России, будут сохранять статус-кво – Арьев

Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев в интервью Радио Свобода.

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"В принципе мои коллеги пока что рассматривают не выбрасывание России из ПАСЕ, а сохранение нынешнего статус-кво. А ограничить их в праве голосовать, в праве участвовать в наблюдении за выборами и участие в управляющих органах ассамблеи. Это все очень логично", - отметил он.

По его словам, такое компромиссное решение Россию не устраивает: "они никогда на компромиссы не идут. Понимаете, Россия действует по принципу «все или ничего». И в Европе такой подход просто не воспринимается. Потому что там давно уже считают, что мир далеко не черно-белый".

Вместе с тем Арьев подчеркнул, что для украинской делегации совершенно четкая позиция: мы не имеем права снижать уровень санкции в отношении Российской Федерации.

Напомним, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла две резолюции в поддержку Украины.