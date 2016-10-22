В ПАСЕ пока не рассматривают изгнание России, будут сохранять статус-кво – Арьев
Члены ПАСЕ пока не рассматривают изгнание России, склоняются к сохранению нынешнего статуса-кво.
Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев в интервью Радио Свобода.
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"В принципе мои коллеги пока что рассматривают не выбрасывание России из ПАСЕ, а сохранение нынешнего статус-кво. А ограничить их в праве голосовать, в праве участвовать в наблюдении за выборами и участие в управляющих органах ассамблеи. Это все очень логично", - отметил он.
По его словам, такое компромиссное решение Россию не устраивает: "они никогда на компромиссы не идут. Понимаете, Россия действует по принципу «все или ничего». И в Европе такой подход просто не воспринимается. Потому что там давно уже считают, что мир далеко не черно-белый".
Вместе с тем Арьев подчеркнул, что для украинской делегации совершенно четкая позиция: мы не имеем права снижать уровень санкции в отношении Российской Федерации.
Напомним, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла две резолюции в поддержку Украины.