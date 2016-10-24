На выборах в литовский Сейм лидирует "Союз крестьян и "зеленых"

По данным агентства, "аграрии" победили в 36 избирательных округах, в новом парламенте они получат 56 мандатов, передает РБК со ссылкой на BNS.

Второе место занял Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (TS-LKD), который по итогам первого тура выборов с небольшим преимуществом опережал LVŽS. У Союза Отечества в Сейме будет 31 представитель.

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На третьем месте оказалась возглавляющая нынешнее правительство Социал-демократическая партия Литвы. У представителей партии в итоге 17 мандатов.

Еще 14 мест в Сейме получило Либеральное движение, по восемь мандатов досталось Избирательной акции поляков Литвы и партии "Порядок и справедливость". Еще два мандата получила Партия труда (лейбористы), по одному - Литовская партия зеленых, Партия центра и партия "Литовский список".

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 23 октября, в Литве состоялся второй тур парламентских выборов. Около 2,5 млн избирателей выбирали еще 68 депутатов Сейма по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Сейм Литвы состоит из 141 члена. Народные представители избираются сроком на четыре года в одномандатных и многомандатных округах путем тайного голосования на прямых выборах смешанной системы.