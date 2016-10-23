В Литве проходит второй тур парламентских выборов

Около 2,5 млн избирателей должны избрать еще 68 депутатов Сейма по мажоритарной системе в одномандатных округах. В целом в Сейме заседает 141 депутат, передает DW.

Две недели назад в первом туре при голосовании по партийным спискам (по пропорциональной системе избираются 70 депутатов Сейма) победу праздновал консервативный "Союз Отечества", который получил 21,7% голосов избирателей и уже завоевал 22 места.

На втором месте оказался оппозиционный "Союз крестьян и зеленых" - 21,53% голосов (21 место).

Вместе с тем правящая Социал-демократическая партия премьер-министра Литвы Альгирдаса Буткявічюса набирала только 14,42% голосов и получила пока 10 мест.

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Еще три небольшие партии остаются в парламентской гонке, что может означать сложные коалиционные переговоры. В первом туре голосования "Либеральное движение" получило 8 мест, "Избирательная акция поляков Литвы" и "Порядок и справедливость" - по 5 мандатов.

Зато Трудовая партия, действующий член коалиции с социал-демократами и "Порядком и справедливостью", не преодолела пятипроцентный барьер.