Президент Германии считает, что мир столкнулся с "новым типом войны"

Президент Германии Йоахим Гаук считает, что мир столкнулся с "новым типом войны", которую объявили террористы демократии и тем, кто отказывается следовать их "варварской идеологии".

Как сообщает Deutsche Welle, об этом он заявил сегодня во время выступления в Бундестаге по случаю Дня всенародной памяти и скорби по погибшим в войнах.

Говоря о терактах, совершенных 13 ноября в Париже, Гаук отметил, что "мы живем во времена, когда оплакиваем жертв войны нового типа".

Гаук отметил, что нападения были направлены против Франции, но одновременно и против открытого общества.

"Они являются террористами, которые во имя исламистского фундаментализма призывают к борьбе против демократии, против общечеловеческих ценностей и также против мусульман, которые отказываются следовать их варварской идеологии", - отметил немецкий президент.

Однако при этом Гаук подчеркнул, что террористы должны знать: "Сообщество демократов сильнее интернационала ненависти".

"Мы склоняем головы перед умершими, но никогда не склонимся перед террором", - приводит слова Гаука агентство dpa.