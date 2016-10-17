В ЕС не предлагали ввести санкции против России из-за Сирии - Могерини

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини в преддверии встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает "ЕвроПравда".

Этого предложения не поступало ни от одной страны-члена. Я видела много сообщений в СМИ, но ни на одной из наших встреч ни одна из стран ЕС этот вопрос не поднимала. У нас есть санкции против сирийского режима, по ним ведутся дальнейшие дискуссии", - сказала Могерини.

"Лично я хочу акцентировать внимание на том, что у ЕС есть большой набор инструментов кроме санкций. У нас есть много рычагов, которые мы можем использовать для давления, а также средства для хороших предложений. По моему мнению, именно их сочетание будет мудрым и полезным", - добавила она.

По словам Могерини, на встрече с министрами главным вопросами будут гуманитарная ситуация в Сирии, особенно в Алеппо, и политическое будущее страны.

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"Я предложу министрам определенные идеи, как и почему ЕС может оказать дополнительную поддержку усилиям относительно будущего Сирии. Мы будем говорить вместе со спецпосланником ООН Стафаном де Мистурой, которого я пригласила присоединиться к нашей встрече. Мы сфокусируемся на гуманитарных вопросах, особенно в Алеппо, где ситуация крайне драматичная", - сказала она.

"Также мы обсудим политическое будущее Сирии. Евросоюз не является военным игроком в Сирии, но мы поддерживаем все инициативы, которые смогут помочь сохранить режим прекращения огня и стабилизировать ситуацию в стране. Мы также убеждены, что работа над политическим будущим Сирии в дальнейшем поможет в борьбе против "Исламского государства", - отметила Могерини.

Ранее Reuters сообщил, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить Европейский Союз в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций против режима президента Асада и его союзников.