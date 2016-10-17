В ЕС обсудят санкции против Сирии и союзников, будут говорить и о Международном уголовном суде

Встреча министров иностранных дел ЕС состоится в Люксембурге 17 октября после того, как США провели переговоры в Лозанне и Лондоне и были раскритикованы новые российские авиаудары в Алеппо, передает Reuters.

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Так, главы внешнеполитических ведомств этих стран намерены осудить эскалацию ситуации в Алеппо и приравнять авиаудары по мирным жителям и больницам к военным преступлениям, что дальше приведет к Международному уголовному суду.

Кроме того, Британия, Франция и Германия призывают к прекращению боевых действий в Сирии и обеспечению доставки гумдопомоги.

Ранее УНИАН сообщал, что США и Великобритания рассматривают новые экономические санкции в отношении сирийского и российского правительств из-за их действий в разоренном войной Алеппо.