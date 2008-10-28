Бурджанадзе решила создать оппозиционную Саакашвили партию

Бывший председатель парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ решила создать оппозиционную властям страны политическую партию "Демократическое движение - Единая Грузия".

Об этом она заявила журналистам, передает ИТАР-ТАСС.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ сообщила, что "учредительный съезд партии состоится 23 ноября - в день пятой годовщины "революции роз". По ее словам, "выбор этой даты для проведения съезда не случаен". "Я остаюсь верной тем обещаниям, которые в 2003 году дали народу лидеры "революции роз" - они обещали развитие демократии. К сожалению, вместо этого к пятой годовщине революции мы видим реальную попытку установить авторитарное правление в стране", - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

По ее словам, создаваемая ею партия "будет основана на идеях единства и целостности Грузии, сохранении самобытности народных традиций и евроатлантических ценностях".