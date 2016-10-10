В Польше прокомментировали появление российских "Искандеров-М" в Калининградской области
Решение России разместить в Калининградской области способные нести ядерные боеголовки комплексы "Искандер-М" – неадекватный ответ на действия НАТО в регионе.
Об этом заявил министр иностранных дел граничащей с российским анклавом Польши Витольд Вашиковский, передает Reuters.
"Мы уверены, что российский ответ, это перемещение ракет, - это неадекватный ответ на действия НАТО", - сказал польский министр.
Напомним, 8 октября Министерство обороны РФ подтвердило переброску ОТРК "Искандер-М" в Калининградскую область. В заявлении официального представителя ведомства Игоря Конашенкова говорилось, что Минобороны ранее неоднократно перебрасывало "Искандеры" в Калининградскую область и намерено делать это впредь "в рамках боевой подготовки".
В НАТО резко раскритиковали эти действия.
*** "Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.