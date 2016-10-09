В НАТО резко раскритиковали переброску Россией ракетных комплексов под Калининград

В НАТО резко раскритиковали переброску Россией оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область, граничащую с Польшей и Литвой.

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"Размещение оснащенных ядерными боеголовками ракет на границе со странами, входящими в состав Североатлантического альянса, не способствуют снижению уровня напряженности", - заявил сегодня официальный представитель НАТО в интервью агентству dpa, передает Deutsche Welle.

"Нам необходимо увеличение, а не снижение уровня прозрачности и возможности прогнозирования военной деятельности во избежание инцидентов и риска недоразумений", - отметил представитель Альянса.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что передвижение "Искандеров" под Калининград его правительство расценивает как реакцию Москвы на увеличение присутствия НАТО в странах Балтии.

Накануне Министерство обороны РФ подтвердило переброску ОТРК "Искандер-М" в Калининградскую область. В заявлении официального представителя ведомства Игоря Конашенкова говорилось, что Минобороны ранее неоднократно перебрасывало "Искандеры" в Калининградскую область и намерено делать это впредь "в рамках боевой подготовки".

*** "Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.