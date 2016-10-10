На востоке Китая обрушились четыре жилых дома (фото, видео)
Под завалами погибли восемь человек.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Власти района Лучэн сообщили, что нашли восемь человек погибшими, а еще 5 было спасено к середине дня в понедельник.
Агентство Синьхуа также сообщило о минимум восьми погибших. При этом они не уточнили, сколько человек числятся пропавшими без вести, пишет агентство AP.
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Ранее агентство сообщало, что под обломками по первоначальной оценке находятся 20 человек. Пока не известно, почему обрушились здания.
В последние годы в Китае регулярно происходят обрушения зданий. Многие винят в этом низкие стандарты строительства.
В мае в провинции Гуйчжоу, по сообщению местных властей, погибли 16 человек при обрушении здания из-за оползня.
At least 8 people were killed after 4 residential houses collapsed in Wenzhou City, E #China's Zhejiang Province pic.twitter.com/J33BWenguO— China Xinhua News (@XHNews) 10 октября 2016 г.