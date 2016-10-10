На востоке Китая обрушились четыре жилых дома (фото, видео)

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Власти района Лучэн сообщили, что нашли восемь человек погибшими, а еще 5 было спасено к середине дня в понедельник.

Агентство Синьхуа также сообщило о минимум восьми погибших. При этом они не уточнили, сколько человек числятся пропавшими без вести, пишет агентство AP.

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Ранее агентство сообщало, что под обломками по первоначальной оценке находятся 20 человек. Пока не известно, почему обрушились здания.

В последние годы в Китае регулярно происходят обрушения зданий. Многие винят в этом низкие стандарты строительства.

В мае в провинции Гуйчжоу, по сообщению местных властей, погибли 16 человек при обрушении здания из-за оползня.