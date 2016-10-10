На выборах в Литве с минимальным отрывом побеждает "Союз крестьян и зеленых"

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Литвы.

ЛСКЗ набирает 21,7% голосов, чего достаточно для получения 20 мандатов в литовском парламенте.

В свою очередь "Союз Отечества — Литовские христианские демократы" идут с результатом 21,43% и могут рассчитывать на 19 мест в Сейме.

Социал-демократическая партия Литвы, получившая на прошлых выборах 2012 года суммарно больше всего мандатов, сейчас получает 14,49% (13 мест).

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Также в парламент проходят Движение либералов Литвы с 8,92% (8 мандатов), Избирательная акция поляков Литвы с 5,47% (5 мандатов) и консервативная партия экс-президента Роландаса Паксаса "Порядок и справедливость" с 5,4% (также 5 мандатов).

При этом в Сейм не проходит Антикоррупционная коалиция Литовской центристской партии и Партии пенсионеров Литвы, получившая 6,09% (проходной барьер для блоков в Литве - 7%).

Также в парламент не попадает, по последним данным, Партия труда, победившая на прошлых выборах по пропорциональной системе. Пока у нее лишь 4,75%.

По пропорциональной системе избираются 70 членов Сейма Литвы. Еще 71 депутат будет избран в мажоритарных округах. В округах, где не определятся победители по итогам выборов 9 октября, 23 октября будет проведен второй тур.