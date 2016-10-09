В Литве проходят парламентские выборы: уже проголосовали почти 30% избирателей

В Литве в воскресение, 9 октября, проходят парламентские выборы. По данным на 14 часов проголосовали 21,56% избирателей, а вместе с проголосовавшими досрочно явка составила 28,24%.

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Как сообщает Delfi, в воскресенье активность избирателей была ниже, чем четыре года назад. Несмотря на то, что этом году активней было досрочное голосование, общая явка с досрочными голосами была ниже, чем в 2012 году.

В 2012 году, в день выборов к 14 часам избирательную волю выразили 25,85% избирателей, а досрочно проголосовали 5,35%, поэтому совокупный показатель проголосовавших к этому времени превысил 31%. Окончательная явка на предыдущих парламентских выборах составила 52,93%.

На кресла в 141-местном парламенте претендуют 12 партий, два блока и 26 самовыдвиженцев. Депутаты будут избраны на четыре года.

В Литовской республике действует смешанная избирательная система: 71 депутат избирается по одномандатным округам и 70 — в многомандатном.

Выборы по одномандатным округам проводятся в воскресенье, когда кандидаты избираются, в том числе, и по партийным спискам. Если в ряде округов с первого раза не будет выявлен победитель, второй тур голосования состоится 23 октября.