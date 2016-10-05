Решение ЕСПЧ заставило российский суд отменить арест двух фигурантов "болотного дела"

"Постановление Басманного районного суда от 9 августа 2012 года и все последующие постановления отменить", - огласил решение председатель коллегии президиума, передает Русская служба Би-би-си.

24 февраля 2014 года Замоскворецкий суд Москвы назначил восьмерым фигурантам "болотного дела" наказания от 3 лет и 3 месяцев условно до 4 лет колонии. В настоящее время Илья Гущин и Артем Савелов уже отбыли сроки наказания.

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17 сентября 2015 года ЕСПЧ вынес первое решение по жалобе осужденных по "болотному делу", в котором признал нарушенными права трех осужденных - Артема Савелова, Ильи Гущина, а также Леонида Ковязина, и обязал Россию выплатить Савелову 3 тыс. евро, а Ковязину и Гущину - по 2 тыс. евро.

Все трое жаловались в Страсбургский суд на немотивированность решений об их аресте. Кроме того, Савелов заявил о нарушении сроков рассмотрения его жалоб на арест.

4 октября этого года ЕСПЧ назвал разгон митинга на Болотной площади нарушением права граждан на свободу собраний, а судебные процессы над его участниками несправедливыми. Это, по мнению юристов, может повлечь за собой пересмотр этого уголовного дела.

6 мая 2012 года согласованные с властями шествие по Большой Якиманке и митинг на Болотной площади переросли в столкновения с полицией. Впоследствии более 400 демонстрантов были задержаны, а следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках.

Фигурантами так называемого "болотного дела" стали 35 человек. 12 из них уже вышли на свободу, 13 человек попали под амнистию. До сих пор отбывают наказание Алексей Гаскаров, Леонид Развозжаев, Сергей Удальцов, Дмитрий Ишевский и Иван Непомнящих.