ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию по "болотному делу"

Соответствующее решение суд обнародовал во вторник, передает собственный корреспондент УНИАН.

Жалобу по поводу акции протеста, которая состоялась 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве против злоупотреблений и фальсификаций в ходе президентских выборов и выборов в Государственную Думу, в ЕСПЧ подал гражданин России Фрумкин.

«Палата единогласно постановила, что имело место нарушение следующих положений Европейской конвенции по правам человека: статьи 11 (свобода собраний и объединений), статьи 5 п. 1 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 6 п.1 и п.3 (право на справедливое судебное разбирательство)», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ СК России считают, что события 2012 года на Болотной были репетицией Майдана

В частности, суд установил, что правоохранительные органы не обеспечили минимальных мер для поддержки мирного характера общественного мероприятия для предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности всех участников, тем самым не выполнили своих обязательств по поддержке правопорядка.

Как отмечается в решении суда, коллегия судей постановила, что во время задержания Фрумкина на Болотной площади было нарушено его право участвовать в санкционированных митингах, право на личную неприкосновенность, а также право на справедливый суд.

Суд постановил, что Россия должна выплатить Фрумкину 25 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба и 7 тыс. евро в качестве компенсации за судебные издержки.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение трех месяцев.