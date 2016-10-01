Посетитель магазина Apple во Франции разбил более десяти iPhone шаром для петанка (видео)

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Le Journal.

Француз разбил не менее десяти iPhone и один макбук. Мужчину задержали охранники магазина, он был помещен под стражу в местном полицейском участке.

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Сумму ущерба от действий француза оценили в 50 тысяч евро.

По данным Le Bien Public, мужчина жаловался на нарушение прав покупателя и отсутствие возврата средств.