Посетитель магазина Apple во Франции разбил более десяти iPhone шаром для петанка (видео)

01:46, 01 октября 2016
Мир
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Посетитель магазина Apple во французском Дижоне разбил iPhone на прилавке с помощью шара для петанка.

REUTERS

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Le Journal.

Француз разбил не менее десяти iPhone и один макбук. Мужчину задержали охранники магазина, он был помещен под стражу в местном полицейском участке.

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Сумму ущерба от действий француза оценили в 50 тысяч евро.

По данным Le Bien Public, мужчина жаловался на нарушение прав покупателя и отсутствие возврата средств. 

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