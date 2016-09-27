В Кремле отказались комментировать противоречивые заявления Минобороны РФ о нахождении украинского Су-25 рядом с "Боингом"

Об это журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, почему два года назад российские генералы заявляли, что видели на своих радарах в близи МН17 украинский Су-25, а сейчас ссылаясь на данные тех же радаров, говорят, что в районе катастрофы не наблюдалось никаких посторонних объектов, которые могли стать причиной разрушения лайнера.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, все-таки на этот вопрос должны отвечать специалисты, которые разбираются в показаниях радаров. Я рекомендую адресовать этот вопрос из Минобороны, если вчера брифинг не предусматривал вопросов, это не значит, что вы не можете задать ваш вопрос сегодня», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля 2014 в Минобороны России утверждали, что один украинский самолет был в непосредственной близости от MH17 в день катастрофы.

Это якобы было "подтверждено" данными российских радиолокаторов и несколькими свидетелями из местных, которые сумели разглядеть в воздухе на высоте 10 км "один, а может и два Су-25".

Генеральный конструктор самолета опроверг российскую версию крушения MH17 и заявил: Су-25 не может сбить самолет, летящий на высоте 10,500 метров.

26 сентября в РФ заявили, что в районе катастрофы MH17 не наблюдалось никаких посторонних объектов, которые могли стать причиной разрушения лайнера.

Следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к выводу, что самолет «Малазийских авиалиний» рейса МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой «Бук».

Совместная следственная группа в составе представителей Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии по расследованию катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» представит предварительные результаты уголовного расследования 28 сентября.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР».

Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что лишь РФ препятствует расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

«Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбивания МН17, что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал Порошенко.