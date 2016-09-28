Первые дебаты Клинтон и Трампа побили рекорд Рейгана и Картера по аудитории
Телевизионную трансляцию первых дебатов между кандидатами в президенты США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом посмотрели 84 миллиона человек.
Как сообщает Reuters, таким образом был побит рекорд 1980 года, когда состоялись дебаты между кандидатом-республиканцем Рональдом Рейганом и его оппонентом от Демократической партии Джимми Картером - тогда их смотрели 80,6 млн зрителей.
Агентство отмечает, что аудитория в 84 миллиона человек не включает зрителей, которые смотрели интернет-трансляцию.
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Перед дебатами Клинтон и Трампа эксперты прогнозировали, что аудитория достигнет 90 млн человек.
При этом финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги - Суперкубок - в США смотрят более 100 млн телезрителей.
Как сообщал УНИАН, опрос накануне теледебатов вечером 26 сентября показали, что Клинтон опережает Трампа с небольшим отрывом.
В ходе дебатов кандидаты обсудили широкий спектр тем - от расовой предвзятости полицейских и изменения налоговой системы в кибератаках на американские учреждения, войны с экстремистами, личных качеств кандидатов и их отношение к меньшинствам и женщин. Клинтон, в частности, жестко раскритиковала позицию Трампа относительно ядерного оружия, назвав его угрозой "номер один".