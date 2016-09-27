Опрос CNN показал уверенную победу Клинтон на дебатах с Трампом (фоторепортаж)
Подавляющее большинство телезрителей американского телеканала CNN присудило кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победу в дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.
Согласно опросу телеканала, проведенному сразу после дебатов, убедительную победу в них одержала Клинтон - так посчитали 62% опрошенных. За Трампа высказались 26%.
Опросы общественного мнения в преддверии теледебатов вечером 26 сентября показали, что Клинтон опережает Трампа с небольшим отрывом. Согласно опросу Reuters и социологической службы Ipsos - на четыре процентных пункта. За нее готовы были проголосовать 41% вероятных избирателей.
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По данным опроса, на который ссылается Би-би-си, экс-госсекретарь опережает миллиардера всего на 2%.
В ходе дебатов кандидаты обсудили широкий спектр тем - от расовой предвзятости полицейских и изменения налоговой системы до кибератак на американские учреждения, войны с экстремистами, личных качеств кандидатов и их отношения к меньшинствам и женщинам.
При этом Клинтон жестко раскритиковала позицию Трампа в отношении ядерного оружия, назвав ее угрозой "номер один".
"Особенно если террористы когда-то завладеют ядерным материалом. Человек, которого можно спровоцировать сообщением в Twitter, не должен держать палец на ядерной кнопке", – заключила Клинтон.
Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут быть полисменом по поддержанию безопасности в мире. Он убежден, что за помощь другим государствам США должны получать "оплату". Клинтон в ответ заявила, что "намерена быть лидером нашей страны, на которую люди могут полагаться как в Америке, так и во всем мире".