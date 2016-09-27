КНДР заявила о завершении разработки ядерного оружия

14:55, 27 сентября 2016
Мир
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Северная Корея завершила работу над созданием ядерного оружия, заявили в посольстве страны в Москве.

REUTERS

Как отмечается в сообщении, об испытании ядерной боеголовки известил непосредственно северокорейский Институт ядерного оружия, пишет Росбалт.

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В связи с успешными испытаниями ЦК Трудовой партии Кореи послал ядерщикам «горячие поздравления».

Власти КНДР заявили, что 9 сентября страна успешно провела пятое в своей истории испытания ядерного оружия. В официальном сообщении, обнародованном в эфире государственного ТВ КНДР, было сказано, что была взорвана самая мощная боеголовка в истории ядерной программы страны.

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