КНДР заявила о завершении разработки ядерного оружия
14:55, 27 сентября 2016Мир
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Северная Корея завершила работу над созданием ядерного оружия, заявили в посольстве страны в Москве.
ЦК Трудовой партии Кореи послал ядерщикам «горячие поздравления» / REUTERS
Как отмечается в сообщении, об испытании ядерной боеголовки известил непосредственно северокорейский Институт ядерного оружия, пишет Росбалт.
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В связи с успешными испытаниями ЦК Трудовой партии Кореи послал ядерщикам «горячие поздравления».
Власти КНДР заявили, что 9 сентября страна успешно провела пятое в своей истории испытания ядерного оружия. В официальном сообщении, обнародованном в эфире государственного ТВ КНДР, было сказано, что была взорвана самая мощная боеголовка в истории ядерной программы страны.
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