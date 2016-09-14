"Режиссура достойна похвал": в КНДР тысячи людей собрали на митинг в поддержку ядерных испытаний (фото)

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на ВВС.

Как отмечается митинг был хорошо срежиссирован. Люди собрались на главной площади города, чтобы выслушать торжественные речи, посвященные взрыву на ядерном полигоне.

Власти КНДР заявили, что 9 сентября страна успешно провела пятое в своей истории испытания ядерного оружия. В официальном сообщении, обнародованном в эфире государственного ТВ КНДР, было сказано, что была взорвана самая мощная боеголовка в истории ядерной программы страны.

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Этот взрыв осудили многие страны, в частности США, Китай, Япония, Россия и Южная Корея, а также международные организации, в первую очередь международное агентство по атомной энергии.

Кроме того, Совет безопасности ООН после этого собралась на срочное заседание.