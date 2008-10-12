Обама поддержал планы администрации Буша

Кандидат в президенты США сенатор-демократ Барак Обама заявил о своей поддержке нового плана администрации Джорджа Буша по вливанию дополнительного капитала в финансовую систему посредством предоставления государством финансовых ресурсов американским банкам и финансовым институтам в обмен на передачу ими правительству части своих акций.

Новый план был обнародован вечером в пятницу министром финансов США Генри Полсоном.

"Я поддерживаю самую последнюю инициативу министра Полсона по использованию полномочий, которые мы ему дали в рамках плана по финансовому спасению для того, чтобы предоставить больше капитала нашим финансовым институтам, чтобы у них было больше денег для кредитования семей и бизнеса", - цитирует РИА "Новости" заявление Обамы, распространенное избирательным штабом кандидата.

По словам сенатора-демократа, глава американского Минфина "должен осуществить этот план быстро, агрессивно и гарантировать, что этот план защитит налогоплательщиков".

Полсон ранее на пресс-конференции в Вашингтоне объявил о намерении осуществить дополнительный план по повышению ликвидности финансовой системы США в рамках реализации 700-миллиардного стабилизационного пакета.

"Мы разрабатываем стратегии об использовании полномочий по покупке и страхованию ипотечных активов, а также покупке акций финансовых институтов в зависимости от необходимости для укрепления стабильности финансовых рынков", - сказал министр.