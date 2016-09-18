У Обамы выразили сожаление в связи с авиаударом по армии Асада

Обэтом сообщил представитель администрации президента США Барака Обамы, передает агентство AP.

Уведомление было отправлено через Россию. Представитель администрации также отметил, что США продолжат добиваться соблюдения договоренностей о прекращении огня, а также продолжат проводить боевые действия против ИГИЛ и поддерживаемых «Аль-Каидой» группировок в Сирии.

Ранее Пентагон также заявлял о непреднамеренности авиаудара по сирийской армии и обещал разобраться в причинах произошедшего. Американское военное командование сообщало, что атака была остановлена после получения информации от России о том, что самолеты атакуют войска сирийской правительственной армии.

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В результате атаки погибли 62 военнослужащих, около ста получили ранения.

После авиаудара коалиционных сил по позициям окруженной в Дейр-эз-Зоре группировки правительственной армии Сирии Россия заявила о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН. В Москве выразили глубокую озабоченность случившимся и потребовали от США полных и детальных объяснений.