Die Welt: ООН превращается в бессмысленную организацию

Об этом пишет Марейке Кюршнер в статье "ООН превращается в бессмысленную организацию", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Мальчик кричит, пока врач делает ему укол в левую руку. Второй врач удерживает прозрачную пластиковую маску возле рта маленького пациента. Он делает глубокий вдох. Наконец, снова воздух. Крик сменился хныканьем. Слышен звук работающего аппарата для искусственной вентиляции легких. Это сцена из сирийского Алеппо. На прошлой неделе, правительственные военные самолеты, вероятно, сбросили бомбы с газообразным хлором на жилой квартал. Последствия для жертв: одышка, тошнота и раздражение органов чувств.

В течение многих лет ежедневно мир наблюдал такие кадры из Сирии. Конфликт был и остается запутанным. Повстанцы, исламисты, режим Асада, Иран, Саудовская Аравия – существует много факторов, которые влияют на принятие решения о войне и мире. Самыми сильными являются США и Россия, которые недавно договорились о прекращении огня. Но только та сторона, которая после Второй мировой войны стремилась к миру, теперь совершенно бессильна, - это Организация Объединенных Наций. На этой неделе начнется заседание Генеральной Ассамблеи в штаб-квартире в Нью-Йорке, и в последующие недели будет много обсуждений и решений.

Но вряд ли удастся достичь мира на заседании в Нью-Йорке, на Ист Ривер. Совет Безопасности – центр власти ООН – парализован. Россия и США, два из пяти государств с правом вето, блокируют друг друга. Москва – близкий союзник президента Сирии Башара аль-Асада, США поддерживают различные вооруженные группировки противников Асада. Две недели назад не удалось ввести санкции против режима из-за применения химического оружия, поскольку постоянный представитель России в ООН наложил вето.

Кофи Аннан вселял надежду

"Организация Объединенных Наций всегда была отражением глобальной политической ситуации", - говорит профессор Матс Бердал из известного института военных исследований в Королевском колледже Лондона. Если Россия и Соединенные Штаты не придут к соглашению о политике в Сирии, тогда раскол ожидает и ООН. "Действия будут возможны только в рамках, установленных государствами-членами". ООН была бессильна и расколота еще во время холодной войны. Но затем были годы надежды. ООН выросла, как организация, несмотря на серьезные неудачи, как в Руанде и Сребренице. Харизматичный генеральный секретарь Кофи Аннан вселял надежду на то, что организация выполнит свою задачу и установит мир.

Сегодня ситуация в ООН кажется еще более сложной, чем во время холодной войны. Тогда международное сообщество была бессильно, но, по крайней мере, имело значение как собрание. Организация Объединенных Наций служила площадкой взаимодействия между Соединенными Штатами и Советским Союзом. За закрытыми дверями друг с другом разговаривали даже те, кто избегал официальных встреч. Организация на Ист-Ривер в Нью-Йорке была важным игроком, по крайней мере, символически.

Однако, в сирийском конфликте важные дискуссии происходят без Организации Объединенных Наций. Министры иностранных дел Соединенных Штатов и России, Джон Керри и Сергей Лавров, вели переговоры о перемирии, обсуждали гуманитарную помощь сирийскому населению, а также возобновление мирных переговоров. Без участия ООН. Специальный посланник ООН по Сирии, Стаффан де Мистура, выполняет роль статиста. Кроме теплых слов после соглашения ему нечего было добавить. Эксперт Бердал также считает необходимой большую вовлеченность мирового сообщества "в политику". "ООН может быть посредником, если попытается найти политическое пространство в этом конфликте. Но в Сирии эта попытка провалилась", - говорит профессор Королевского колледжа.

Благотворительные организации капитулируют

Бессмысленность ООН в Сирии недавно снова стала особенно заметна. В конце августа стало известно, что Дарайя пошла на сделку с правительством Асада. Дарайя – пригород Дамаска, один из самых известных городов, оказывавших сопротивление сирийскому режиму. Оставшиеся 5500 гражданских лиц и 1500 повстанцев, которые сложили оружие, были эвакуированы из города, осажденного с 2012 года. В сопровождении конвоев ООН и Красного Креста, они были вынуждены покинуть свою родину, за которую боролись в течение многих лет.

Организация Объединенных Наций призывала к прекращению огня. Напрасно. Ничего не достигнув, де Мистура вынужден был признать, что его организация не участвовала ни в самой сделке, ни в предварительных консультациях. Нам "не удалось помочь народу Дарайи", сообщил гуманитарный советник Специального представителя ООН. Признание, доказывающее, что Организация Объединенных Наций не эффективна в роли посредника не только на международном, но и на местном уровне.

Кроме того, организация боролось с обвинениями в том, что они косвенно поддерживают режим Асада. Ради возможности направлять в Сирию какую-либо гуманитарную помощь, ООН пришлось заключить соглашние с сирийским правителем. Им разрешено сотрудничать только с определенными партнерами, в противном случае, их деятельность может оказаться под запретом. Эти партнеры одобрены Асадом, и поэтому повстанческие районы практически не получают снабжения, его направляют в подконтрольные правительству районы. ООН оправдывает себя тем, что спасла миллионы жизней. Миссия в Сирии – одна из самых дорогих и в то же время самых сложных за все время.

Но она не улучшает репутацию ООН. Только на прошлой неделе свою деятельность прекратили более 70 благотворительных организаций. Они жалуются на то, что сирийское правительство создает препятствия для поставок, и обвиняют ООН в бездействии. Но на Ист-Ривер очень велик страх того, что режим вышвырнет организацию из Сирии. Вот почему они предпочитают молчать и продолжают поставлять гуманитарную помощь – также и "врагу".

Надежда на нового генерального секретаря?

Моральная дилемма: либо ООН идет на риск того, что гуманитарная помощь может оказаться в чужих руках, и это способно "подогреть и усугубить" конфликт, говорит Бердал. Либо они оставляют людей в беде и уходят из Сирии.

Надеждой для ООН может стать новый генеральный секретарь, который "сделает конфликт приоритетом", говорит Бердал. Человек масштаба Кофи Аннана, который, только благодаря своей харизме, стал одним из самых влиятельных людей в мире.

Нынешний бледный глава из Южной Кореи, Пан Ги Мун, это полная противоположность. "Он не так часто выражал свое мнение, как мог бы", - считает Бердал. Преемник корейца будет избран в декабре. Ему будет очень трудно вывести Организацию Объединенных Наций из политической бесполезности.