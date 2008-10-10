Путин будет тихо уходить в историю - российский эксперт

Власть в России постепенно концентрируется в руках Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил российский политолог, директор Института национальной стратегии Станислав БЕЛКОВСКИЙ.

«В России сохранились монархические традиции, поэтому страной может управлять только первое лицо – Президент. То есть тот, кто сидит на кремлевском троне. Сегодня это Д.МЕДВЕДЕВ. А В.ПУТИН занимается бизнес-вопросами и крупными проектами», - сказал С.БЕЛКОВСКИЙ.

Говоря о результатах социологические опросы, согласно которым большинство россиян думают, что именно В.ПУТИН остается реальным руководителем государства, эксперт сказал: «Россиянам так долго объясняли, что ПУТИН является национальным лидером, что по инерции он еще некоторое время будет восприниматься как неотъемлемый элемент власти».

В тоже время он подчеркнул, что элиты в значительной мере "уже выстроены" под Д.МЕДВЕДЕВА, и ни одной "чисто пропутинской» группы в элитах уже не осталось.

«Со дня смены Президента страны прошло всего 4 месяца. Если посмотреть статистику показов Д.МЕДВЕДЕВА и В.ПУТИНА на основных российских телеканалах, то мы увидим явное преимущество Д.МЕДВЕДЕВА - в 2-2,5 раза», - сказал С.БЕЛКОВСКИЙ.

Также он отметил, что даже в больших экономических проектах, которые по логике распределения обязанностей между Кремлем и правительством относятся к сфере компетенции В.ПУТИНА, все сильнее слышен голос Д.МЕДВЕДЕВА. В частности, он отметил, что решение по крупнейшему медному месторождению Удокан было принято после встречи Д.МЕДВЕДЕВА с бизнесменом Алишером УСМАНОВЫМ. Также, добавил эксперт, именно к Д.МЕДВЕДЕВУ российские акционеры ТНК-ВР Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ и Михаил ФРИДМАН ходили докладывать об окончании конфликта с британскими акционерами этой же компании.

«То есть неизбежно власть концентрируется в Кремле, потому что такова сама логика российской государственности, сформировавшаяся на протяжении столетий», - подчеркнул он.

На вопрос о политическом будущем В.ПУТИНА С.БЕЛКОВСКИЙ сказал: «Думаю, что В.ПУТИН будет тихо уходить в историю. Навсегда».

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