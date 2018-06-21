У Тимошенко с Кремлем тактический альянс, а не стратегическое партнерство

Путин искренне не может понять, почему такой слабый с его точки зрения политик, как Ющенко, хорошо принимается на Западе, а такой сильный, как он сам, – неважнецки...

Станислав Белковский — российский политолог, директор Института национальной стратегии (РФ), ответил на вопросы УНИАН.

ПУТИН БУДЕТ ТИХО УХОДИТЬ В ИСТОРИЮ – НАВСЕГДА, ВЛАСТЬ В РФ ПЕРЕХОДИТ К МЕДВЕДЕВУ

Г-н Белковский, насколько соответствует действительности информация о том, что РФ будет делать ставку на Тимошенко на следующих выборах? Может ли быть доказательством этого последний визит премьера Украины в Москву?

Безусловно. Но это произошло задолго до последней встречи Тимошенко и Путина. Тимошенко выстраивала свои лоббистские позиции в России около трех лет. Ее поход за кремлевской благосклонностью и стратегическим партнерством начался еще в сентябре 2005 года. Вскоре после своей первой отставки с должности премьера Тимошенко в конфиденциальной обстановке дважды встречалась с Владимир Путиным. Сначала в замке «Майендорф» в Барвихе под Москвой. В этой встрече, кстати, принимали участие бывший премьер-министр России Михаил Фрадков и будущий Президент Дмитрий Медведев. Еще через несколько дней состоялась встреча Тимошенко с Путиным в его резиденции Ново-Огарево. Именно тогда были намечены контуры сотрудничества, поскольку у Тимошенко и Кремля совпадали цели – важнейшей из которых было и остается политическое уничтожение Виктора Ющенко.

Когда Секретариат Президента Украины утверждает, что Юлия Тимошенко стала кремлевской марионеткой и получает указания из Москвы, то это, конечно, неправда. Ведь когда Владимир Ленин получил поезд от германского Генштаба для прибытия в Россию, это абсолютно не означало, что он работал на немцев. Ленин работал на себя и на собственный приход к власти. Просто в определенный момент времени интересы Ленина совпадали с интересами германского Генштаба. Так и в этой ситуации. Интересы Тимошенко в данный исторический момент совпадают с интересами Кремля в части политического уничтожения Виктора Ющенко. Когда эта задача будет решена, Тимошенко может в мягкой или жесткой форме дезавуировать свои обязательства перед Кремлем. Думаю, в Кремле это понимают.

А зачем была нужна встреча Тимошенко с Медведевым когда все договоренности были достигнуты с Путиным?

Цель – обозначить стратегические приоритеты сотрудничества Кремля и Тимошенко. Потому что политические и внешнеполитические решения находятся в руках Медведева. Путин занят экономикой и, в частности, газом.

Кто тогда реально управляет Россией сейчас?

В России сохранились монархические традиции, поэтому страной может управлять только первое лицо – президент. То есть тот, кто сидит на кремлевском троне. Сегодня это Медведев. А Путин занимается бизнес-вопросами и крупными проектами.

А как же социологические опросы, согласно которым большинство россиян думают, что именно Путин остается реальным руководителем государства?

Россиянам так долго объясняли, что Путин является национальным лидером, что по инерции он еще некоторое время будет восприниматься как неотъемлемый элемент власти. Однако элиты в значительной мере уже выстроены под Медведева, и ни одной чисто пропутинской группы в элитах уже не осталось. А ведь со дня смены Президента страны прошло всего 4 месяца! Если посмотреть статистику показов Медведева и Путина на основных российских телеканалах, то мы увидим явное преимущество Медведева – в 2–2,5 раза. Более того, даже в больших экономических проектах, которые по логике распределения обязанностей между Кремлем и правительством относятся к сфере компетенции Путина, все сильнее слышен голос Медведева. Например, решение по крупнейшему медному месторождению Удокан было принято после встречи Медведева с бизнесменом Алишером Усмановым. Именно к Медведеву российские акционеры ТНК-ВР Виктор Вексельберг и Михаил Фридман ходили докладывать об окончании конфликта с британскими акционерами этой же компании. То есть, неизбежно власть концентрируется в Кремле – такова сама логика российской государственности, сформировавшаяся на протяжений столетий.

А какое же тогда политическое будущее Путина?

Думаю, что Путин будет тихо уходить в историю. Навсегда.

ТИМОШЕНКО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕМЛЬ ДЛЯ ОБРЕТЕНИЕ ВСЕЙ ПОЛНОТЫ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ

Возвращаясь к вопросу о роли Тимошенко. Можно ли ее сегодня назвать прокремлевским политиком?

Я не говорю, что Тимошенко начала ориентироваться на Кремль. Это совершенно не так. Тимошенко никогда не ориентировалась на Кремль, и не ориентируется на него сегодня. Она намерена использовать Кремль для решения своих собственных внутриполитических задач. Тимошенко намерена воспользоваться кремлевскими ресурсами, однако это не значит, что она становится прокремлевским политиком. Тимошенко была и будет политиком протимошенковским, цель у которого одна – обретение всей полноты власти в Украине. Все, что хорошо для этой цели, будет ей востребовано и использовано – и кремлевская, и вашингтонская, и брюссельская поддержка, равно как и любая другая.

Как заигрывание Тимошенко с Кремлем повлияет на ее электорат?

Думаю, что это несколько ослабит ее позиции на Западе и, в меньшей степени, в Центре Украины. Но не надо забывать, что этот ущерб может быть компенсирован увеличением электората на Востоке и Юге. БЮТ уже сегодня достаточно эффективно вытесняет Партию регионов на Юго-Востоке, особенно в Харькове и Днепропетровске. Электорат Востока и Юга Украины немного подустал от Януковича и Партии регионов. Кроме того, этот электорат любит сильных политиков, находящихся у власти. А Янукович откровенно дал слабину с досрочными выборами Верховной Рады и потерял власть. Для его избирателей это плохой сигнал. Не надо также забывать, что значительная часть избирателей Тимошенко – это так называемое «электоральное болото», которое не имеет четких идеологических ориентиров и голосует за харизму и личность Тимошенко. И это «болото» никуда не денется. Им всегда можно объяснить, что Тимошенко оклеветали и оболгали «плохие парни», что, собственно, она всегда успешно делала во всех своих предыдущих избирательных компаниях. Ее слово значительно важнее и ценнее для этого электората, чем любая другая информация, донесенная какими-либо другими каналами.

ЯНУКОВИЧ В РОССИИ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ЛУЗЕР, А ТИМОШЕНКО КАК НЕИЗБЕЖНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

То есть, по Вашему мнению, Кремль окончательно «распрощался» с Януковичем?

Кремль разочаровался в нем. Янукович, с точки зрения Кремля, показал себя слабым политиком. В 2004 году он не смог удержать победу, которая была у него в руках. Позже он не выполнил своих обязательств, став премьером во второй раз. И последнее: он пошел на досрочные выборы в 2007 году, хотя для этого не было четких правовых оснований. Кроме того, для Кремля стало очевидным, что пророссийская риторика Януковича предназначена лишь для электората. А в глубине души он в целом является прозападным политиком. Как собственно и вся политическая элита Украины. Янукович воспринимается как «лузер», а Тимошенко как неизбежный победитель, который, так или иначе, придет к власти в Украине. С кремлевской поддержкой или без нее. Так что лучше оказать ей поддержку, чтобы у Кремля тоже был пакет акций в этом предприятии, хотя, конечно, не контрольный. Ни о каком контроле Кремля над Тимошенко речи быть не может и вопрос так не стоит. У Кремля есть задача по уничтожению Ющенко, построенная на субъективной ненависти российского руководства к этому человеку. А эффективно уничтожить Ющенко может только Тимошенко. Янукович же всегда был склонен к соглашательству и компромиссам с Ющенко, что Кремлю традиционно не нравилось.

Другими словами, Вы прогнозирует, что именно Тимошенко станет новым Президентом Украины?

С моей точки зрения, если бы выборы состоялись в одно из ближайших воскресений, то Тимошенко стала бы Президентом Украины, причем никаких шансов у конкурентов бы не было. Если до начала кампании ее рейтинг самый высокий, то в ходе кампании разрыв увеличится. По силе и качеству ведения избирательной кампании Юлии Владимировне нет равных. Но если выборы состояться в срок, то есть в январе 2010, то сейчас еще слишком рано загадывать. В украинской политике может измениться многое, и это может повлиять на результат выборов. Хотя сегодня у Тимошенко нет реальных соперников и сложно представить, чтобы она не выиграла президентские выборы.

ТИМОШЕНКО ВЗЯЛА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КРЕМЛЕМ, НО ОНИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЖЕСТКИМИ

Могла ли Тимошенко брать какие-то обязательства перед Кремлем? Если да, то какие?

Эти обязательства не являются жесткими. Ясно, что она не подписывала кровью никаких документов. Речь идет, скорее, о трех вопросах.

Вопрос первый – консорциум по модернизации газотранспортной системы Украины. Кремль хочет разморозить этот проект с участием Германии.

Второй – замедление процесса евроатлантической интеграции Украины. С точки зрения Кремля, решение о вступлении в НАТО должно быть отложено на неопределенный срок. Технологически это легко реализовать. Если следующей весной провести референдум по этому вопросу, то с высокой вероятностью он закончится победой противников вступления в Альянс. Это даст возможность Тимошенко как лидеру заявить, что она сама, может, и за вступление в НАТО, но идти против воли большинства народа Украины – не в состоянии. Другими словами, вопрос на несколько лет замораживается.

Третье – не затрагивать судьбу Черноморского флота в ближайшие годы. Речь не идет о том, чтобы пролонгировать договор после 2017 года – у российского политического руководства горизонт планирования очень короткий. Они не загадывают на 10 лет вперед. Горизонт планирования Кремля в лучшем случае год, а то и месяцы. У руководства России нет решения, что делать с ЧФ РФ и какова будет его судьба после 2017: флот медленно, но уверено деградирует. И каково будет его состояние к 2017 году, никому не известно. Кремлю сейчас просто важно, чтобы этот вопрос в ближайшие 2–3 года не поднимался, чтобы сохранялся статус-кво.

Таким образом, Тимошенко легко может сделать все, что нужно Кремлю. Ни в одном из случаев она не сотворит чего-то сверхъестественного, откровенно вызывающего.

ГАЗПРОМ И КРЕМЛЬ – ЭТО ОДНО ЦЕЛОЕ, И НЕ СТОИТ РАЗДЕЛЯТЬ ЭТИ ПОНЯТИЯ

Ваш прогноз цены на газ для Украины после переговоров Путина и Тимошенко? От чего она будет зависеть?

Это пока неизвестно. Если бы это было известно, то эта цифра прозвучала бы в ходе визита Тимошенко, который носил не экономический, а политический характер.

Важно было ударить по рукам. Меморандум и был свидетельством того. К тому же Газпром оказался в очень сложном положении. Причем в данном случае Газпром и Кремль – это одно целое, и не стоит разделять эти понятия. На протяжении ряда лет Кремль настаивал на том, что цена на газ должна резко расти в связи с тем, что растет цена на нефть. Сейчас цена на нефть начала падать, причем стремительно, поэтому, если следовать кремлевской логике, цена на газ должна снижаться. Сейчас Кремль не знает, как ему реагировать на этот вызов, и застыл в некотором молчаливом ожидании. Именно поэтому с ценами на газ на следующий год пока не могут определиться.

Но все же в цене газа для Украины больше политики, чем экономики…

Никогда политические моменты не определяли цену на газ. Наоборот, политические ресурсы Кремля использовались для обслуживания экономических интересов открытого акционерного общества Газпром, его топ-менеджеров и миноритарных акционеров. Включая Владимира Путина.

Допускаете ли Вы, что Украина согласится на газовый консорциум в обмен на дешевый газ?

Это не политический вопрос. Здесь чистая экономика и бизнес. Тем более что вопрос о смене собственника газотранспортной системы Украины вообще не стоит. Речь идет о консорциуме, который может модернизировать старые трубы и строить новые и частично получить в управление (а не в собственность) газотранспортную систему. Это вопрос неполитический. Мы прекрасно помним, что правительство Юрия Еханурова, которое было ненавистно Кремлю, получало газ по 95 долл. за тыс. куб, а правительство Януковича, которое номинально было дружественным России, – по 130 долларов. В этом вопросе нет логики поддержки пророссийских сил. Тем более что с точки зрения Кремля в сегодняшней Украине пророссийских сил нет вообще. Я думаю, что в этой оценке Кремль абсолютно прав.

Из Ваших слов выходит, что создание консорциума даже выгодно Украине. Так в чем тогда проблема?

Это связано со сложностями внутриполитической ситуации в Украине. С российской стороны превалирует логика экономики и бизнеса. А в Украине как демократической (в отличие от России) стране политики – заложники позиции своих избирателей. Так долго создавался миф о том, что газотранспортный консорциум – средство порабощения и закабаления Украины Россией, что развенчать этот миф быстро невозможно. Поэтому любой украинский политик, который выступит прямо сегодня за создание консорциума, будь он трижды выгоден Украине, получит падение рейтингов, чего никто не хочет. Тем более в ситуации частых выборов.

ЮЩЕНКО – СИМВОЛ ОДНОГО ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПУТИНА В ЕГО ЖИЗНИ

Почему, как Вы думаете, у Путина возникла такая неприкрытая антипатия к Ющенко?

Ющенко – символ одного из самых сильных поражений Путина в его жизни. Этим поражением стала Оранжевая революция. Дело в том, что Путин сам по себе не авантюрист и не склонный к избыточному риску политический игрок. Путин полностью выложился за Виктора Януковича в 2004 году, потому что его убедили, что Янукович станет Президентом на 101%. Все необходимые компоненты для обеспечения президентства Януковича были – с точки зрения Путина, налицо: финансовый перевес, полный контроль над национальным телевидением и системой подсчета голосов. Все это – для Путина и его основного партнера в тогдашней украинской политике (и до сих пор одного из основных советников по Украине) Виктора Медведчука – гарантировало успех. Вдруг неожиданно происходит форс-мажорная ситуация, символом которой является Ющенко. С тех пор эта ненависть к Ющенко приняла отчасти иррациональный характер.

То есть использование слова «мазурик» в публичном выступлении – лишь продолжение этой неприязни?

По своей психологии Путин не является чекистом, хотя ему это часто инкриминируют. Он, скорее, бизнесмен с криминальном оттенком. Как политическая личность и менеджер он сформировался в начале 90-х годов. Когда он был заместителем мэра Санкт-Петербурга, в его обязанности, среди прочего, входили и неформальные контакты с криминальными группировками, которые контролировали значительную часть экономики города. Поэтому он нередко употребляет криминальный сленг в своих выступлениях. И, конечно, в этом «мазурике» был порыв отвращения к Виктору Ющенко, которое усугубляется с каждым годом. Кроме того, Путин искренне не может понять, почему, такой слабый с его точки зрения политик, как Ющенко, хорошо принимается на Западе, а такой сильный, как он сам, – неважнецки.

УКРАИНА И РОССИЯ БУДУТ ВСЕ БОЛЬШЕ ОТДАЛЯТЬСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА

Как, по вашему мнению, будут дальше развиваться отношения Украины и РФ?

Страны буду отдаляться друг от друга, поскольку таковы базовые векторы их развития в среднесрочной перспективе.

В этом смысле ни в Украине не может быть пророссийских сил, ни в России проукраинских. Возможны только тактические альянсы между Кремлем и некоторыми политиками, как сегодня альянс с Тимошенко, но не стратегическое партнерство.

Украина все равно будет двигаться в направлении ЕС и НАТО. Это будет происходить медленно. А в ЕС, возможно, Украина не вступит никогда. Причем не по причине собственной неготовности, а потому, что Старая Европа, особенно в связи с развивающимся глобальным кризисом, все менее склонна поддерживать дальнейшее расширение ЕС. Ибо даже в нынешнем составе очень сложно управлять Единой Европой. И вступление может длиться годами и десятилетиями. Однако вектор развития очевиден – от России. Такая ориентация присуща не только Западу и Центру Украины, но и Юго-Востоку. Единственным действительно пророссийским регионом остается Крым.

А как же экономическое сотрудничество? Ведь в таких областях, как авиастроение, космические технологии, ВПК, страны тесно связаны. Эти взаимосвязи будут разрушаться?

Это неизбежно. Ведь ВПК России находится в состоянии устойчивой деградации. И здесь без помощи Америки или ЕС реализация каких-то новых программ в области оборонной промышленности невозможна. В этом случае не суть важно, будут ли Украина и Россия участвовать в этом вместе или по отдельности. Наши страны буду вписываться в оборонно-космические программы других стран. Что касается сырьевой области, то сотрудничество продолжится. Украина и Россия зависят друг от друга в одинаковой мере. Как показал опыт газовых войн последних лет, Россия технологически не может перекрывать газовую трубу на срок более четырех дней. Когда добыли газ из скважины, есть три варианта, что с ним делать. Первый – поставлять по трубе. Второй – закачивать в подземные хранилища, третий – сжигать. Подземные хранилища имеют ограниченную емкость, и объемы нового строительства этих хранилищ на территории России были очень незначительными в последние годы.

Может ли изменится эта схема через несколько лет, когда будут построены Северный и Южный поток?

«Северный поток» находится в зачаточном состоянии, и неизвестно, будет ли этот проект когда-либо реализован. Добыча в России падает, поэтому заполнить новые маршруты будет чрезвычайно сложно. Кроме того, в эти же годы будет строиться газопровод «Набукко», поскольку последние события на Кавказе и очередное обострение отношений между Россией и Западом подстегнет этот процесс. Поэтому сейчас сложно сказать, какая магистраль будет построена первой.

В тоже время, «Северный поток» не может решить проблемы с Балтийскими странами и маршрутом. Этот проект реализуется уже три года – но застыл на начальной стадии. Поэтому, как мне представляется, Украина и Россия обречены на нормальное сотрудничество в энергетической сфере, поскольку они нужны друг другу и зависят друг от друга. Но это не стратегическое сотрудничество, а экономическое взаимодействие, обусловленное геоэкономическим соседством.

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РОССИИ – ВОПРОС ВТОРОСТЕПЕННЫЙ

Вы часто бываете в Украине… Насколько объективны заявления МИД РФ о притеснении прав русскоязычного населения в Украине и русского языка в целом?

Во-первых, проблема русского языка – это внутриполитическая проблема Украины. Этот вопрос должен рассматриваться именно в таком качестве, а не в контексте российско-украинских отношений. И если смотреть на это как внутриполитическую проблему Украины то, на мой взгляд, Украина недооценивает значение русского языка как огромного национального актива, сам факт наличия которого способен резко повысить влияние страны на сопредельный мир. Если Украина лишится русского языка, то она тем самым утратит актив не менее значимый, чем газотранспортная система.

С другой стороны, соглашусь, что придание русскому языку статуса второго государственного в 1990-х годов уничтожило бы украинский язык, как это произошло с белорусским языком в соседней Беларуси.

Я думаю, что рано или поздно вопрос легализации русского языка должен быть решен потому, что это нужно Украине, а не России. Когда проблема будет переформулирована таким образом, ее будет легче решить.

И все же ущемляют ли сейчас русскоязычное население в Украине, например в Крыму, в Донецке?

Никакого критического ущемления сегодня нет хотя бы потому, что Украина демократическое государство, и у него отсутствует аппарат для таких действий. Только авторитарное государство могло бы ущемить русский язык на самом деле. Но в тоже время та стратегическая линия на вытеснение русского языка, которая присутствует в головах многих украинских политиков, неверна. Рано или поздно этот вопрос должен решиться в пользу русского языка. Например, путем придания ему официального статуса на региональном уровне.

А как Вы думаете, этот вопрос мог бы обсуждаться во время переговоров Тимошенко и Путина?

Нет. Вопрос о статусе русского языка сейчас не обсуждается, отчасти потому, что очевидна невозможность придания русскому государственного статуса в ближайшем будущем. А вопрос придания ему регионального статуса, что возможно в обозримом будущем, не так важен для Кремля, чтобы обсуждать его с Тимошенко в приватном режиме. Статус русского языка для Кремля вообще не является стратегическим вопросом, и никогда им не был. Просто когда наступают сезонные обострения и МИД РФ выбрасывает очередную порцию ярости в отношении Киева, этот вопрос постоянно всплывает. В вопросах практической политики этого не было никогда. За 10 лет правления Леонида Кучмы, который считался другом России, этот вопрос ни разу ребром поставлен не был. Это говорит о том, что язык для России – вопрос второстепенный, а первостепенным он является только в устах отдельных пропагандистов.

СТАРАЯ ЕВРОПА НЕ ЖЕЛАЕТ УСИЛИВАТЬ ПОЗИЦИИ США В НАТО Ваш прогноз, получит ли Украина в декабре этого года ПДЧ и как это скажется на отношениях с РФ?

Думаю, позиция Франции и Германии будет по-прежнему сдержанной, и вопрос будет как раз в соотношении сил США и Старой Европы в рамках НАТО.

А почему Франция и Германия против? Неужели они руководятся нежеланием дразнить Россию?

Главный аргумент в том, что принятие в НАТО новых членов усилит позицию США и ослабит Старую Европу. Поскольку ясно, что Украина, как прежде Польша, будет ориентироваться на Вашингтон. А Старая Европа хотела бы поддерживать баланс сил и статус-кво. Кроме того, основатели Евросоюза действительно не хотят идти на конфликт с Россией там, где это не продиктовано их жизненно важными интересам. А с точки зрения Франции и Германии и других основателей ЕС, вступление Украины в НАТО не является жизненно важным для европейской безопасности.

Но ПДЧ – это же далеко не членство. До реального вступления может пройти 10 или 20 лет…

Да, но с другой стороны вступить в Альянс можно и без всякого ПДЧ. Поэтому для такого символического акта нужно достаточное число аргументов. У США эти аргументы есть, у Старой Европы их не хватает.

И все же, если вдруг Украина ПДЧ получит, что в таком случае предпримет Россия?

Россия, естественно, никаких радикальных шагов в политической и тем более военной сфере предпринять не сможет. Единственное, что будет делаться, это продолжение попыток политически уничтожить Ющенко.

Но при желании РФ могла бы вмешаться в этот процесс. Ресурсы есть, деньги есть…

Политических и военных ресурсов нет. Деньги пока есть, но скоро они уйдут на купирование финансового кризиса. Линия на сворачивание сотрудничества в ряде областей, в том числе в сфере ВПК, ведется давно вне зависимости от ПДЧ и будет вестись дальше. Здесь нет прямой причинно- следственной связи.

Можно ли утверждать, что от войны на Кавказе Россия выиграла глобально?

Россия выиграла локально. Я считаю, что принятие решения о признании Абхазии и Южной Осетии было абсолютно правильным и единственно возможным, поскольку только оно позволяло России сохранить не только войска в непризнанных республиках, но и статус политического модератора на Кавказе.

Не надо забывать, что у России еще есть свой Кавказ – Северный. Там очень пристально смотрели, как Кремль себя поведет. Если бы Москва не признала Абхазию и Южную Осетию, то в Северной Осетии и некоторых других регионах Кавказа это восприняли бы очень негативно, что привело бы к ослаблению позиций Кремля и контроля над собственными регионами. Кремль 8 и 26 августа принял правильные решения. Но глобально это ничего не изменило. Россия остается частью американоцентричного мира, и как бы отдельные российские политики ни задирались на классного руководителя, именно он будет выдавать им аттестат международной политико-экономической зрелости.

Какова ситуация сейчас на российском, Северном Кавказе?

По-разному. Фактически Ингушетия и Чечня остаются под контролем Москвы чисто номинально. В Чечне существует абсолютно автономный режим Рамзана Кадырова, который не подчиняется Кремлю и варится в собственном соку. В Ингушетии – хаос. Прокремлевский президент этой республики Марат Зязиков лишь условно контролирует территорию. Схожие тенденции нарастают в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Ситуация в Северной Осетии и других не упомянутых мною республиках более стабильна. Поскольку на Кавказе любят и уважают силу, то само решение о признании Абхазии и Южной Осетии повысило акции Кремля на Кавказе. Хотя принципиально ситуацию это не изменило.

В ВОПРОСЕ БОЛЬШОГО ДОГОВОРА Я ВЫИГРАЛ ЯЩИК КОНЬЯКА У ОЛЕСЯ ДОНИЯ

Что, по Вашему мнению, ждет Крым ? Возможно ли там повторение южноосетинского сценария?

Думаю, что никого вмешательства России в крымскую ситуацию не будет. Не надо забывать, что само политическое мышление Кремля носит реактивный характер. Кремль не воплощает некую геополитическую стратегию, а реагирует на внешние вызовы. Если бы Саакашвили не напал на Цхинвал в ночь на 8 августа, то Москва не признавала бы Осетию и Абхазию еще десятилетия. Так и здесь. Кремль заинтересован в сохранении статус-кво. Например, мы не видели большого пиара относительно пролонгации Большого договора, однако он был тихо пролонгирован. На чем, кстати, я выиграл ящик коньяка у известного украинского политолога, ныне – депутата Верховной Рады Олеся Дония. Два месяца назад мы с ним поспорили в прямом эфире радио «Свобода», выйдет Россия из Большого договора или нет. Я говорил, что не выйдет, он – что, скорее всего, договор будет прекращен. Я еще не звонил по этому поводу господину Донию, но позвоню обязательно. Хотя бы потому, что одну бутылку из ящика я обещал ведущей радио «Свобода» как модератору и гаранту нашего спора.

Так что проблему Крыма Кремль будет решать в таком же инерционном режиме – с течением времени все должно решиться само собой. То есть никаких планов аннексии и раздачи паспортов нет. Если Украина не нападет на один из российских регионов или на ЧФ в прямом смысле этого слова, то никакого изменения политики в отношении Крыма, которая сложилась за последние 17 лет, не будет. Хотя разговоры лужковых и затулиных будут. Они продолжат ездить в Крым и тешить крымчан ложными надеждами. Пока надежды не умрут – последними, как и положено.

Беседовал Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в РФ