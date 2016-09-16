Меркель: Евросоюз находится в критической ситуации

Об этом Меркель заявила по прибытии на саммит ЕС в Братиславе, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Европейская правда.

"Мы находимся в критической ситуации", - сказала Меркель.

"Наша задача сейчас показать на деле, что мы можем быть лучшими", - добавила канцлер.

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По ее мнению, саммит ЕС в Братиславе должен дать четкий месседж о том, что Европа готова меняться и ЕС готов быть лучшим.

"Послание Братиславы должно быть следующим: мы хотим работать и мы хотим, чтобы проблемы, которые существуют в Европе, были решены", - добавила глава германского правительства.

ЕС нужно улучшаться в области внутренней и внешней безопасности, борьбы с терроризмом и оборонной сферы, а также в поддержании экономического роста и увеличения занятости.

Издание отмечает, что лидеры стран ЕС на нынешнем саммите должны сосредоточиться на обеспечении внутренней и внешней безопасности, а также увеличении инвестиций, на котором ЕС планирует сосредоточиться в течение ближайших шести месяцев.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Братиславе состоится неформальный саммит лидеров 27 стран Евросоюза. 7 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на саммите будет обсуждаться вопрос отношений между Украиной и ЕС.