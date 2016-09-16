В Братиславе стартовал первый саммит лидеров ЕС без участия Великобритании (видео)
12:59, 16 сентября 2016Мир
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Об Украине лидеры ЕС будут говорить в контексте безопасности на фоне российской агрессии.
Саммит ЕС в Братиславе / REUTERS
Об этом говорится в сюжете 1+1.
Участники саммита, в частности, обсудят политические последствия Brexit для Европы, а также миграционный кризис и опасные вызовы.
В то же время об Украине будут говорить именно в контексте безопасности на фоне российской агрессии.
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По результатам саммита лидеры ЕС планируют представить "дорожную карту" важнейших вопросов, которые нужно решить в течение следующих полгода.
Как сообщал УНИАН, на историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как 48,1% хотели остаться в составе Евросоюза.
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