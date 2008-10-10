Жириновский: из-за двух матросов топить все, что возле Сомали - неправильно

Россия готова помочь Украине в освобождении судна «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали.

Об этом сегодня, во время видеомоста Москва-Киев сказал заместитель спикера Госдумы РФ Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

«Мы все сделаем, что в наших силах, для освобождения моряков, но у нас нет для этого оснований – судно не наше, флаг не наш, груз не наш», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что если Россия будет самостоятельно действовать, ее могут обвинить в агрессивных действиях. В то же время, он подчеркнул, что большинство экипажа захваченного корабля – украинцы, а не россияне.

«Из-за двух матросов топить все, что находится у сомалийских берегов, неправильно. Нас обвинят, что мы принимаем неадекватные действия», - подчеркнул он и добавил, что даже если бы на этом корабле не было российских моряков вообще, Россия готова оказать соответствующую помощь.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого - 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Переговоры с пиратами об освобождении моряков «Фаины» осуществляют Министерство обороны Кении и судовладельцы. Пираты требуют за судно и груз 20 млн. долларов выкупа.

Судно находится под надзором нескольких американских кораблей из состава 5-го флота, которые имеют задание не допустить выгрузки оружия на берег