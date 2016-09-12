Россия и КНР начали совместные военные учения в спорных водах Южно-Китайского моря

14:34, 12 сентября 2016
Мир
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Учения под названием "Совместное море" продлятся восемь дней. 

Россия и Китай проводят совместные военные учения в Южно-Китайском море /

Военные за это время будут имитировать захваты ряда островов, расположенных в этом регионе.

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В китайском МВД заявили, что будут продвигать взаимодействие между китайской и российской армиями и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество.

Маневры будут проведены на фоне территориального конфликта вокруг спорных вод Южно-Китайского моря.

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