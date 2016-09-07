Российские военные агрессивно препятствовали действиям корабля украинских пограничников - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Инцидент произошел в северо-западной части исключительной (морской) экономической зоны Украины во время перехода КрМО "Подолье" через Каркинитский залив и в дальнейшем с приближением к Голицынскому и Одесскому газовым месторождениям. "Боевые корабли и самолет ВС РФ в нарушение общепризнанных принципов, норм и правил международного права осуществляли опасные маневры чем препятствовали законным действиям пограничного корабля", - отметили в ГПСУ.

Читайте такжеВозле украинской границы в Черном море обнаружен российский сторожевой корабль – ГПСУ

В частности, российский бомбардировщик Су-24 на опасной высоте несколько раз совершал облет корабля "Подолье". "В районах незаконной деятельности аннексированных РФ буровых платформ СКР "Сметливый" с наведенной на пограничный корабль артиллерийской установкой и СРЗК "Приазовье" ЧФ РФ осуществляли опасные маневры, создавая таким образом предпосылки к навигационным происшествиям", - сообщили пограничники.

В ГПСУ отметили, что корабль "Подолье" собирал доказательную базу по фактам агрессии, захвата объектов и имущества Украины со стороны России. Кроме пограничников, на судне находились представители НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "ГАО Черноморнефтегаз", ГП "Науканафтогаз", Государственной экологической инспекции, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.