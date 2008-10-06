Дальняя авиация России отработает применение ядерного оружия

В рамках стратегического командно-штабного учения "Стабильность-2008" планируется отработка стратегического сдерживания с применением ядерного оружия. Как сообщили в службе информации и общественных связей Военно-воздушных сил России, экипажи дальней авиации проведут практические пуски учебных крылатых ракет для уничтожения целей на полигонах.

Кроме того, как отметили в ВВС, в период с 6 по 12 октября подразделения дальней авиации выполнят комплекс учебных вопросов, направленных на отработку ликвидации вооруженных конфликтов, террористической деятельности, стихийных бедствий и техногенных катастроф, стратегического сдерживания и обеспечения безопасности Российской Федерации. Также планируется отработка задач по преодолению ПВО противника, решение задач в зонах конфликта, отработка вопросов взаимодействия и патрульного сопровождения.

На этом этапе учений задействовано около 20 самолетов дальней авиации, среди них: Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, а также около 20 самолетов взаимодействия, обеспечения и прикрытия - МиГ-31, Су-27 и топливозаправщики Ил-78 и А-50.

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