Турция сообщила о гибели двух своих солдат в Сирии

Об этом сообщили представители турецкой армии, передает Анадолу. "Двое из наших товарищей-героев погибли мученической смертью и пятеро были ранены в результате ракетного обстрела по двум нашим танкам боевиками "Исламского государства", - говорится в заявлении турецкой армии. Раненые на вертолетах эвакуированы из района боевых действий.

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В результате нападения, произошедшего возле деревни аль-Вакф, были также убиты два бойца Свободной сирийской Армии, еще двое получили ранения.

Сирийские повстанцы, поддерживаемые Турцией, заявляют, что им удалось взять под контроль несколько деревень, захваченных исламистами.

Турецкая армия начала операцию "Щит Евфрата" 24 августа направив танки, спецназ и авиацию на помощь Свободной сирийской армии. Эта повстанческая группировка, которая считается умеренной, противостоит "Исламскому государству" и вооруженным формированиям сирийских курдов, которых Турция считает террористами.