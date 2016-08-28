Турция понесла первые потери в ходе операции "Щит Евфрата" в Сирии

Раненых вертолетами эвакуировали на турецкую территорию, сообщает Русская служба Би-би-си.

В сообщении агентства "Анадолу" говорится, что это первый погибший турецкий солдат в ходе операции "Щит Евфрата", начатой вооруженными силами Турции 24 августа.

Читайте такжеКоличество погибших полицейских в результате взрыва в Турции выросло до 11 человек

Бойцы вооруженного крыла сирийской курдской партии "Демократический союз" атаковали турецкие танки в районе города Джараблус, который до недавнего времени находился в руках экстремистской организации "Исламское государство".

Турецкие военные в ответ обстреляли позиции курдских ополченцев.

Начиная операцию "Щит Евфрата", Турция объявила, что она направлена как против ИГ, так и против курдов.

Анкара стремится не допустить усиления влияния курдов на севере Сирии в пограничных с Турцией районах. Турецкое правительство считает вооруженные формирования курдов террористическими организациями, несмотря на то, что некоторые из них пользуются поддержкой США, союзника Турции по НАТО.

Турецкая армия поддерживает танками, спецназом и авиацией действия Свободной сирийской армии, воюющей против ИГ, а также против правительственных войск Сирии и курдов.