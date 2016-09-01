В египетском Луксоре запретили полеты на воздушных шарах

Городская администрация распорядилась провести проверку обеспечения мер безопасности при полетах на воздушных шарах и используемого инвентаря и оборудования, передает Би-би-си.

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Во вторник по меньшей мере 22 туриста из Китая получили травмы в результате жесткой посадки воздушного шара в Луксоре. Пилотировавшему шар египтянину было сложно совершить посадку из-за сильных порывов ветра.

В феврале 2013 года в Луксоре из-за неполадок в газовом оборудовании потерпел крушение воздушный шар, тогда погибли 19 человек. Шар загорелся над Долиной царей и упал на землю с 300-метровой высоты.

Жертвами крушения стали туристы из Гонконга, Японии, Франции, Великобритании и Венгрии, а также одна египтянка. В результате инцидента выжил только управлявший шаром египтянин и один турист из Британии.

Луксор, где находятся некоторые из важнейших археологических достопримечательностей древнего мира, посещают сотни тысяч туристов в год. Прогулки на воздушных шарах над Долиной царей пользуются большой популярностью.